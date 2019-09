13:58

El Valencia CF necesita imperiosamente una victoria este domingo frente al Mallorca tras acumular sólo uno de los seis puntos posibles hasta la fecha y con la visita al Camp Nou prevista para después del parón liguero. Sorprendentemente, Marcelino no tiene altas ni bajas en su plantilla en forma de fichajes respecto a la pasada jornada y es que la incertidumbre de la posible salida de Rodrigo o la ausencia de Piccini por lesión de larga duración no ha supuesto ningún cambio hasta la fecha. Además, la lesión de Carlos Soler limita las posibilidades del técnico a la hora de configurar el once inicial, sobre todo en lo que se refiere a la banda derecha.